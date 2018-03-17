Дональд Трамп подписал приказ о высоких таможенных пошлинах

8 марта президент США Дональд Трамп подписал указ о наложении высоких пошлин на импортную продукцию из стали и алюминия. Приказ вступает в силу через 15 дней. При этом Канада и Мексика освобождаются от новых пошлин, вероятно, потому что в скором времени возобновятся переговоры по НАФТА. На церемонии подписания приказа присутствовали рабочие сталелитейной отрасли и члены профсоюзов. По словам Дональда Трампа, американская промышленность испытывала агрессивное разрушительное воздействие со стороны иностранных торговых партнёров, которые являются союзниками США. Другими словами, Дональд Трамп объявил торговую войну, которая не учитывает союзнические отношения.



Трамп не исключил возможности освобождения от таможенных пошлин, в случае, отсутствия угрозы для США. Соответствующее решение может приниматься путём дополнительного согласования, в связи с чем правительство РК намерено в очередной раз доказать США целесообразность снятия пошлин для южнокорейских производителей. Вполне возможно, что РК будет освобождена от таможенных пошлин ещё до вступления приказа в силу. Во-первых, против наложения пошлин на южнокорейскую продукцию выступают многие американцы. Во-вторых, новый приказ может пошатнуть сотрудничество РК и США в сфере безопасности накануне подготовки диалога США с Севером. Кроме того, многие южнокорейские товары из стали не имеют американских аналогов, что в итоге может стать проблемой для американских компаний.

