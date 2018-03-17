Лидеры США и КНДР могут встретиться в мае

Президент США Дональд Трамп встретится с северокорейским лидером Ким Чон Ыном в мае. Об этом заявил начальник управления национальной безопасности при президенте РК Чон Ый Ён, выступая на брифинге в Белом доме. Он отметил, что передал Дональду Трампу послание Ким Чон Ына, в котором последний пообещал не проводить дополнительные ракетные и ядерные учения, начав работу по денуклеаризации. Вместе с тем, он выразил понимание относительно проведения совместных военных учений РК и США, высказавшись за скорейшую встречу с Дональдом Трампом. На это американский президент ответил, что встретится с Ким Чон Ыном в течение мая ради достижения вечной денуклеаризации. Данное намерение подтвердила и пресс-секретарь Белого дома Сара Хакаби Сандерс. По её словам, США горячо приветствуют ядерное разоружение КНДР. Дональд Трамп примет предложение северокорейского лидера, однако до этого времени США будут продолжать оказывать максимальное давление и применять санкции.



На брифинге Чон Ый Ён также заявил, что все заинтересованные страны, а также весь мир поддерживают полную денуклеаризацию Корейского полуострова. Южнокорейский представитель подчеркнул, что, руководствуясь словами американского президента, приветствует мирное разрешение проблемы дипломатическим путём. Не следует повторять ошибки прошлого, а СК должна сдерживать свои обещания, добавил Чон Ый Ён. Межкорейский саммит в апреле и северокорейско-американский саммит в мае значительно повысят шансы скорейшего разрешения ситуации на Корейском полуострове и смогут открыть новую страницу в межкорейских отношениях.

