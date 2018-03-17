Экспорт полупроводников может возрасти

Согласно прогнозу отраслевой организации World Semiconductor Trade Statistics, мировые продажи полупроводников повысятся в этом году на 9,5% по сравнению с прошлым годом. Объём продаж составит 451 млрд долларов. Это на 2,5% превышает предыдущий прогноз, опубликованный в ноябре прошлого года. Эксперты предсказывают повышение продаж в сегменте полупроводниковой памяти и системной логики. По данным Американской ассоциации производителей электроники, мировые продажи полупроводников составили в январе 37 млрд 600 млн долларов. Это на 22,7% превысило показатель января прошлого года. Рост продаж полупроводников продолжается 18 месяцев подряд. Аналитики американского инвестбанка Goldman Sachs указали на недостаточный объем производства DRAM, что привело к повышению цен на серверный модуль объёмом 25 ГБ на 5% по сравнению с предыдущим месяцем. Тайваньское отраслевое издание DigiTimes прогнозировало, что продажи DRAM в этом году увеличатся более чем на 30% по сравнению с прошлым годом в связи с резким ростом спроса на смартфоны.



С конца прошлого года начали прогнозировать снижение объёма продаж после завершения бума в секторе производства DRAM. Однако в последнее время ситуация на рынке меняется в положительную сторону. Эксперты считают, что рост спроса на DRAM для производства мобильных устройств и серверов продолжится и во второй половине этого года. При этом проблема дефицита DRAM не разрешится в ближайшее время из-за медленной скорости обработки продуктов мировых производителей. В этой связи эксперты прогнозируют, что южнокорейские производители полупроводников Samsung Electronics и SK Hynix, которые занимают доминирующее положение на рынке 3D NAND flash и DRAM, будут некоторое время демонстрировать рост финансовых показателей.

