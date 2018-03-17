Сеул готовится к межкорейскому саммиту

В Сеуле активно готовятся к межкорейскому саммиту. В частности, на этой неделе должно завершиться формирование подготовительного комитета, председателем назначен глава администрации президента РК Им Чжон Сок. Его первое заседание состоится в конце недели. Поскольку формирование комитета проводится совместно с северокорейской стороной, процесс занимает некоторое время. Однако работа активизируется, если удастся договориться о создании «горячей линии» между Югом и Севером. Этот вопрос будет обсуждаться на первом заседании. Одновременно активизируется работа на международной арене.



Начальник управления национальной безопасности при президенте РК Чон Ый Ён 12 марта прибыл в Китай, где встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. 13 марта он отправится в Россию. В Японию отправятся директор Национальной службы разведки Со Хун и замначальника управления национальной безопасности при президенте Нам Гван Пхё. На 13 марта намечена их встреча с премьер-министром Синздо Абэ. Напомним, что Россия, Китай и Япония являются странами-участницами шестисторонних переговоров по северокорейской ядерной проблеме. Эти визиты направлены на то, чтобы развеять сомнения стран-участниц шестисторонних переговоров в том, что они могут быть отстранены от решения северокорейских проблем. Такие сомнения появились после того как начала активно обсуждаться возможность проведения межкорейского и северокорейско-американского саммитов. Между тем, все эти страны играют важную роль в решении проблем Корейского полуострова.