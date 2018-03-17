Закон о сокращении рабочего времени утверждён

13 марта на заседании кабинета министров, состоявшемся под председательством президента РК Мун Чжэ Ина, был утверждён закон о сокращении рабочего времени. В этот день были одобрены 35 законодательных инициатив. Проект поправок в трудовое законодательство был одобрен Национальным собранием 28 февраля. Он вступает в силу с 1 июля. Речь идёт о сокращении рабочего времени с нынешних 68 до 52 часов в неделю. Действующее законодательство предусматривает 40-часовое ограничение на работу в течение недели. Но в течение пяти рабочих дней можно дополнительно работать ещё максимум 12 часов. В настоящее время допускаются 16 рабочих часов в выходные дни. Однако в соответствии с новым законом эти дополнительные 16 рабочих часов запрещены.



Поправки в трудовое законодательство будут вводиться поэтапно, чтобы уменьшить возможный ущерб, который понесут промышленные круги. С 1 июля новые правила будут введены в отношении частных и государственных компаний с числом работающих более трёхсот человек. Если число работающих составляет 50 до 299 человек, то новые меры вступят в силу с 1 января 2020 года, а если от 5 до 49 человек, то с 1 июля 2021 года. Для предприятий с персоналом менее 30 человек разрешается до 2022 года использовать дополнительно 8 рабочих часов при договорённости руководства и рабочих. За сверхурочную работу в выходные дни длительностью до 8 часов будет выплачиваться 150% штатного оклада. Если восьмичасовая отметка превышена, то оплата увеличивается до 200%. Кроме того, на частный сектор будет распространена система оплачиваемых выходных в обмен на работу в государственные выходные дни. Ранее это касалось только госслужащих. Таким образом, РК больше не будет считаться страной с самой большой длительностью рабочего времени среди стран-членов ОЭСР.