Рекс Тиллерсон снят с поста госсекретаря США

Президент США Дональд Трамп отстранил Рекса Тиллерсона от должности госсекретаря. Глава Белого дома написал в своём Твиттере: «Майкл Помпео, глава ЦРУ, станет новым госсекретарём. Он отлично справится с работой! Спасибо Рексу Тиллерсону за его работу!». О предстоящей отставке Тиллерсона говорили давно, поскольку между ним и Дональдом Трампом сложились напряжённые отношения. Так, Тиллерсон не исключал возможности диалога с Пхеньяном ещё до окончательного решения ядерной проблемы, что противоречило заявлениям Дональда Трампа.



Увольнение Тиллерсона может оказать влияние на ситуацию на Корейском полуострове. Майкл Помпео известен как сторонник жёсткой линии в отношении Пхеньяна. Выступая 23 января в Американском предпринимательском институте, он предположил, что следующим шагом Пхеньяна станет разработка арсенала ядерного оружия с целью обеспечения возможностей нанесения удара по США. Кроме того, в феврале нынешнего года, когда возобновился процесс межкорейского диалога, Майкл Помпео сказал, что СК не меняет своего стремления к совершенствованию ядерного оружия. 11 марта, после достижения договорённости о проведении межкорейского саммита, а также встречи глав США и СК, Помпео заявил о намерении США продолжать санкции в отношении Пхеньяна. В интервью Fox News Майкл Помпео сказал, что США не пойдут по пути смягчения санкций или уступок в отношении Пхеньяна до тех пор, пока не появится подтверждений полного, проверяемого и необратимого демонтажа ядерного оружия. С другой стороны, аналитики полагают, что Помпео станет более подходящим проводником диалога по вопросам Корейского полуострова, чем Рекс Тиллерсон, поскольку он поддерживает тесные контакты с Сеулом и одновременно пользуется большим доверием Дональда Трампа.

