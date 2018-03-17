Экс-президент РК Ли Мён Бак явился на допрос

14 марта бывший президент РК Ли Мён Бак явился на допрос в прокуратуру. В беседе с журналистами он выразил надежду на то, что станет последним президентом в истории страны, которого подвергают уголовному преследованию. Ли Мён Бак также выразил сожаление по поводу происходящего и извинился перед народом за причинённое беспокойство. Месяц назад бывший президент говорил, что нынешняя кампания, проводимая под лозунгом искоренения коррупции, это не более чем «политическая месть». Ли Мён Бака подозревают в совершении таких преступлений как коррупция, злоупотребление властью, присвоение средств компаний. Наиболее серьёзное обвинение - это получение взяток на общую сумму 11 млрд вон или 10 млн 300 тыс. долларов. Показания против Ли Мён Бака дал его бывший советник по вопросам планирования Ким Бэк Чжун, который уже заключён под стражу.



Как полагают, Ли Мён Бак получал деньги от Национальной службы разведки и частных компаний, в том числе, от Samsung Electronics. Как стало известно, она выплатила 5 млн долларов на покрытие судебных издержек компании-производителя автозапчастей DAS, которая пыталась вернуть средства, вложенные в инвестиционную компанию BBK, созданную американцами корейского происхождения. Как полагают, Ли Мён Бак является реальным владельцем DAS. Согласно закону, получение взяток на общую сумму более 100 млн вон (94 тыс. долларов) может повлечь за собой лишение свободы на срок от 10 лет до пожизненного. Ли Мён Бак является пятым по счёту бывшим южнокорейским лидером, ставшим фигурантом уголовного разбирательства.

