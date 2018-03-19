Делегация Европарламента контактировала с СК

Группа депутатов Европарламента сообщила о том, что на протяжении трёх лет вела тайные переговоры с представителями СК о прекращении их ядерной программы. Об этом сообщил глава делегации Нирдж Дева из Великобритании. Делегация Европарламента предлагала Пхеньяну «диалог без предварительных условий», что позволило бы снизить напряжённость на Корейском полуострове. По его словам, за три года депутаты Европарламента 14 раз встречались с северокорейскими чиновниками, в том числе министрами. Между тем, делегация планирует ещё одну встречу в Брюсселе в ближайшем будущем. Он также пообещал играть посредническую роль в налаживании диалога между СК и США.

Депутаты регулярно проводили тайные встречи с северокорейцами, выслушивая их проблемы и пытаясь убедить их в опасности ядерной войны. По словам главы делегации, Европарламент неоднократно объяснял, что продолжение ракетной и ядерной программ приведёт к неизбежному и немыслимому результату. Как отмечает источник в дипломатических кругах Брюсселя, в большинстве случаев депутаты общались с северокорейским послом в Великобритании, который по совместительству является послом в Бельгии. Встречи проходили, когда посол приезжал в Бельгию с деловой целью. По словам источника, депутаты Европарламента побывали также в Сеуле и Пхеньяне. Однако в 2016 и 2017 годах из-за провокаций со стороны Пхеньяна визит в СК и контакт на уровне министров не состоялись.

