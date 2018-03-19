РК и США пересматривают торговое соглашение

15 марта в Вашингтоне состоится третий раунд переговоров между РК и США по пересмотру условий соглашения о свободной торговле. Делегации двух стран на переговорах возглавляют директор департамента торговой политики министерства промышленности, торговли и энергетики РК Ю Мён Хи, а американскую - помощник представителя США на торговых переговорах Майкл Бимэн. Помимо вопросов, которые касаются непосредственно соглашения о свободной торговле, стороны будут обсуждать возможность исключения РК из списка стран, на которые распространяются американские пошлины на сталь и алюминий. Как отмечают эксперты, американское решение о повышении пошлин на сталь поставило РК в невыгодное положение. Сеул намерен в рамках соглашения о свободной торговле выработать меры противодействия давлению Вашингтона. США, в свою очередь, планируют воспользоваться этим шансом, чтобы занять более выигрышную позицию на переговорах.

По мнению экспертов, РК стремится добиться отмены пошлин на отечественную сталь при минимальных уступках в сфере торговли автомобилями, к которой США проявляют наибольший интерес. Вашингтон обвиняет Сеул в том, что он помогает Китаю экспортировать сталь в Америку в обход высоких пошлин, так как южнокорейские производители стальной продукции используют большое количество китайского сырья. На этом фоне США рассматривают возможность исключения южнокорейской стальной продукции, для производства которой было использовано китайское сырьё, из списка товаров, которые отвечают условиям правил определения происхождения товаров в рамках соглашения о свободной торговле. Между тем, позиция Сеула остаётся неизменной. Он будет пытаться найти альтернативную меру, которая устраивает США, чтобы сохранить баланс интересов обеих сторон.

