Программа стимулирования занятости молодёжи

15 марта правительство РК обнародовало пакет мер по поддержке трудоустройства молодых корейцев. Их цель заключается в оказании всесторонней поддержки роста благосостояния молодых корейцев, которые устроятся на работу на предприятия малого и среднего бизнеса. В течение трёх лет они будут получать государственное пособие в размере 9 млн вон - примерно 8415 долларов. Таким образом, правительство планирует увеличить доходы работников малых и средних предприятий, чья зарплата составляет сегодня в среднем 25 млн вон или 23.400 долларов в год. При этом годовая зарплата сотрудников крупных компаний – 38 млн вон или примерно 35.500 долларов. Помимо этого, начинающие работники освобождаются от уплаты подоходного налога в течение пяти лет, а в течение следующих четырёх лет они могут взять ипотечный кредит под низкий процент 1,2% годовых. Максимальная сумма ипотеки составляет 35 млн вон или примерно 32.700 долларов. Для реализации программы поддержки малого и среднего бизнеса власти приняли решение направить в апреле на рассмотрение Национального собрания проект дополнительного бюджета на сумму около 4 млрд долларов.



Начинающие предприниматели могут получить субсидию на открытие малого бизнеса максимум 100 млн вон или 93.600 долларов. После открытия бизнеса они могут получить дополнительное финансирование в размере 1 млрд вон или 935 тыс. долларов. Кроме того, планируется продлить сроки выплаты пособия по безработице до 240 дней. Данные меры были разработаны, чтобы улучшить ситуацию с занятостью среди молодёжи. Эта проблема усложняется, так как сейчас примерно 390 тыс. человек, родившихся в период с 1991 по 1996 год, вышли на рынок труда. Правительство также поставило цель к 2021 году снизить уровень безработицы среди молодёжи до 8%.

