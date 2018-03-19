Подготовка к межкорейскому саммиту

Комитет по подготовке к межкорейскому саммиту приступил к работе. 16 марта он провёл первое заседание. Члены комитета обсудили уже проведённую работу, договорились активизировать прямые переговоры с северокорейскими представителями на рабочем уровне. Помимо этого, обсуждён вопрос о прокладке новой «горячей линии» между Югом и Севером. В ходе визита в Пхеньян южнокорейской делегации под руководством спецпредставителя президента РК стороны договорились создать «горячю линию» для проведения более тесных консультаций и снижения военной напряжённости на Корейском полуострове. Комитет состоит из сотрудников президентской администрации и правительства. Его председателем является глава администрации президента Им Чжон Сок, а министр по делам воссоединения Чон Мён Гюн занимается процедурными вопросами.



Комитет будет проводить переговоры с северокорейскими госслужащими с целью реализации достигнутых ранее договорённостей, направленных на улучшение межкорейских отношений. Комитет состоит из трёх подкомитетов – по подготовке повестки межкорейского саммита, связям с общественностью и общим вопросам управления комитетом. Ключевые решения будут приниматься в ходе расширенных заседаний, которое решено проводить еженедельно или раз в две недели. Как сообщили в администрации президента, комитет имеет более простую структуру, чем аналогичный орган, который создавался для подготовки межкорейского саммита 2007 года. Президент РК Мун Чжэ Ин, в свою очередь, призвал правительство приложить все усилия для успешного проведения как межкорейского саммита, так и встречи лидеров СК и США. Между тем, стало известно, что межкорейский саммит пройдёт в течение одного дня.