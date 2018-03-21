В 2017 году доля РК - 20% мирового рынка полупроводников

По последним данным аналитической компании IHS Markit, в прошлом году 20,7% мирового рынка полупроводников поделили между собой южнокорейские компании Samsung Electronics и SK Hynix. Таким образом, Samsung Electronics стал крупнейшим в мире производителем полупроводников, опередив Intel, который удерживал лидирующую позицию в данном рейтинге в течение последних нескольких десятков лет. В 2008 году объём продаж южнокорейской компании составлял менее половины показателя Intel, и она находилась в конце первой десятки лидеров продаж. Однако в прошлом году продажи увеличились более чем на 50% по сравнению с предыдущим годом, составив 62 млрд 31 млн долларов. В свою очередь, SK Hynix заняла третье место. Объем её продаж в прошлом году составил 26 млрд 638 млн долларов. Далее следуют компании Micron Technology, Broadcom и Qualcomm.



Эксперты говорят, что такой бурный рост обусловлен ростом мирового спроса на чипы памяти. В этом году цены на NAND flash и DRAM продолжают расти. Исходя из этого, европейские аналитики увеличивают прогнозы продаж полупроводников. Статистическая отраслевая группа World Semiconductor Trade Statistics увеличила прогноз роста мирового рынка полупроводников с 7% до 9,5%, а IC Insights почти удвоил прогноз роста рынка микросхем памяти DRAM. Что касается продаж NAND flash, то прогноз роста был увеличен с 10 до 17%. Таким образом, можно предположить, что южнокорейские производители полупроводниковой продукции ещё некоторое время будут демонстрировать рост финансовых показателей.

