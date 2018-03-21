Южнокорейские артисты могут выступить в Пхеньяне

Опубликовано : 2018-03-19

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Представители Юга и Севера проведут 20 марта рабочую встречу для обсуждения деталей поездки группы южнокорейских артистов в Пхеньян. Об этом сообщили в министерстве по делам воссоединения РК. Представители Юга и Севера встретятся в павильоне Тхонильгак в северной части пограничного пункта Пханмунчжом в демилитаризованной зоне. Выступление южнокорейских артистов – инициатива северокорейской делегации, побывавшей на Юге 5 марта. Двухдневная поездка состоится в начале апреля. В состав южнокорейской делегации на переговорах вошли директор департамента министерства по делам воссоединения Пак Хён Иль, сотрудник секретариата администрации президента по делам воссоединения Пак Чин Вон и композитор Юн Сан. Северокорейскую сторону представят руководитель художественного ансамбля «Самчжиён» Хён Сон Воль, представитель правительства СК Ким Сун Хо и технический директор Ан Чон Хо. Они обсудят такие вопросы как численность коллектива, время и способ поездки, а также программу выступлений и обеспечение безопасности.

До сих пор в Пхеньяне прошли более десяти выступлений южнокорейских артистов. Первое состоялось в 1985 году по случаю встречи разделённых корейских семей. Основную часть программы выступления составила популярная музыка. В программу входили также классическая и традиционная музыка. Ожидается, что предстоящее выступление не будет кардинально отличаться от предыдущих. Оно станет ответом на поездку на Юг северокорейского ансамбля «Самчжиён», чьи выступления были приурочены к зимним Олимпийским играм в Пхёнчхане.

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