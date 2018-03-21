РК, США и Япония продолжат сотрудничество по КНДР

РК, США и Япония договорились сотрудничать в обеспечении успешного проведения межкорейского и американо-северокорейского саммитов. Об этом заявил 20 марта журналистам начальник управления национальной безопасности администрации президента РК Чон Ый Ён. 17-18 марта он встретился в Сан-Франциско с советником президента США по национальной безопасности Гербертом Макмастером и секретарём Совета национальной безопасности Японии Сётаро Ячи. Чон Ый Ён провёл две отдельные встречи с Макмастером, обсудив ситуацию вокруг саммитов. По его словам, они сошлись во мнении о необходимости успешного проведения американо-северокорейского саммита в целях стабильности и мира на Корейском полуострове и во всём мире. Стороны договорились продолжать тесное сотрудничество по этому вопросу. Такая договорённость была достигнута и по итогам трёхсторонней встречи.



Переговоры представителей трёх стран, отвечающих за вопросы безопасности, стала первой после появления известий о возможном проведении переговоров лидеров двух Корей, а также северокорейско-американского саммита. New-York Times сообщает, что в настоящий момент ЦРУ и генеральное разведывательное бюро КНДР используют скрытые каналы, работая по этой теме. В Белом доме вместе с тем заявили, что подготовка к американо-северокорейскому саммиту ведётся комплексно под руководством правительства с целью поддержания позиции президента. Фактически была подтверждена роль ЦРУ в этом процессе. В целом можно сделать вывод о том, что заинтересованные стороны делают всё возможное для достижения реальных результатов, учитывая, что условия для проведения саммитов были согласованы с большим трудом. Эксперты делают в целом положительные прогнозы, учитывая готовность к денуклеаризации, озвученную Ким Чон Ыном. Предполагается также, что на этот раз результаты саммита будут отличаться от того, что было прежде. Это связывают с эффективностью санкционного давления на Север. Указывается важность единства мирового сообщества в данный момент. Поэтому сотрудничество РК, США и Японии носит особый смысл.

