Началось обнародование проекта поправок в Конституцию РК

20 марта администрация президента РК обнародовала часть проекта поправок в Конституцию, которые касаются преамбулы и базовых прав. Объявление сделал глава отдела по гражданским вопросам Чо Гук. Сам проект планируют официально представить 26 марта. К этому сроку будет завершено ознакомление граждан с его содержанием. В преамбулу Основного закона страны предлагается включить информацию о Демократическом движении в Кванчжу 18 мая 1980 года, Демократическом движении 10 июня 1987 года и движении против авторитарного режима Юсин октября 1979 года, которое имело место в Пусане и Масане. Вместе с тем, «революция свечей», как называли массовые митинги с требованием импичмента экс-президенту РК Пак Кын Хе, в список не попала. Чо Гук объяснил это тем, что данное событие пока не завершено. За госслужащими признаны права на коллективную деятельность. Закреплена единая ценность всех видов труда и важность равной оплаты. В некоторых статьях о базовых правах "народ", указываемый в качестве объекта, предлагается сменить на "человек".



Оппозиция немедленно выразила протест. В партии Свободная Корея заявили, что подготовка поправок в Конституцию под руководством президента была возможна во времена авторитарного режима. Был озвучен протест и по внесению в преамбулу информации о трёх вышеуказанных демократических движениях. В партии потребовали прекратить продвигать поправки в Конституцию, направленные только на достижение политических целей на предстоящих местных выборах. К этому требованию присоединилась также партия Справедливого будущего, назвав нынешние действия главы государства «высокомерностью имперского президента». Правящая Демократическая партия Тобуро призвала оппозицию немедленно принять активное участие в обсуждении поправок в Конституцию. Ожидается, что противостояние по данному вопросу продолжится.



