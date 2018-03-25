В Хельсинки состоялся форум представителей двух Корей и США, которые обсудили различные вопросы, в том числе, организацию межкорейского и американо-северокорейского саммитов. Мероприятие проводилось 20-21 марта в пригороде финской столицы. Южнокорейскую и американскую стороны представляли учёные и известные в прошлом политики, а со стороны СК присутствовал исполняющий обязанности директора департамента Северной Америки МИД КНДР Чхве Ган Иль. Как полагают, именно он может сыграть основную роль в подготовке Пхеньяна к американо-северокорейскому саммиту.

Участники форума обсудили общие вопросы, связанные с проведением межкорейского и американо-северокорейского саммитов без определения конкретных тем или формата. Как стало известно, участники затронули проблему денуклеаризации Корейского полуострова, но обсудили её лишь на принципиальном уровне, не вдаваясь в подробности. Дело в том, что данная встреча проводилась в виде полуторного дипломатического трека - формата взаимодействия стран, в котором участвуют как официальные представители, так и независимые эксперты. Хотя в рамках подобной встречи достичь конкретных договорённостей вряд ли возможно, подобный формат может дать хорошую возможность для диалога. Это позволит каждой из сторон изучить позиции друг друга, создать конкретную стратегию и поставить цели для предстоящих саммитов.

