В начале мая может пройти саммит РК, КНР и Японии

Опубликовано : 2018-03-21

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В начале мая может пройти южнокорейско-китайско-японский саммит. О подготовке к нему сообщил в среду журналистам представитель администрации президента РК. Накануне японское агентство Киодо цусин, ссылаясь на ряд внешнеполитических источников в РК, Китае и Японии, сообщило, что представители сторон достигли общей договорённости о проведении саммита в Токио. Между тем, пока не достигнуто конкретных договорённостей о дате проведения мероприятия. Это связано с плотностью рабочего графика Мун Чжэ Ина. Например, 10 мая будет отмечаться первая годовщина его вступления в должность президента страны.
Первый южнокорейско-китайско-японский саммит состоялся 28 ноября 1999 года в рамках саммита АСЕАН+3 в Маниле. В нём приняли участие президент РК Ким Дэ Чжун, премьер-министр Японии Кэйдзо Обути и премьер госсовета Китая Чжу Жунцзи. 5 ноября 2001 года на саммите АСЕАН+3 в Сингапуре Ким Дэ Чжун предложил проводить трёхсторонние встречи регулярно. Их цель - укрепление основ регионального сотрудничества. Подобные встречи необходимы, поскольку, в отличие от Европы и Юго-Восточной Азии, в Северо-Восточной Азии нет постоянно действующего механизма обеспечения сотрудничества. Первая трёхсторонняя встреча вне рамок саммита АСЕАН+3 состоялась 13 декабря 2008 года в Токио. Последний, шестой по счёту саммит лидеров РК, КНР и Японии прошёл в Сеуле с участием экс-президента РК Пак Кын Хе, председателя КНР Си Цзиньпина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Если в мае удастся провести очередную трёхстороннюю встречу, то Мун Чжэ Ин посетит Японию впервые после вступления в должность президента РК. В рамках трёхстороннего саммита могут пройти также отдельные южнокорейско-китайские и южнокорейско-японские переговоры, которые станут вкладом в укрепление сотрудничества между соседними странами.

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