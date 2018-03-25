Учётная ставка США стала выше южнокорейской

21 марта были объявлены итоги двухдневного заседания Федерального Комитета по открытым рынкам США (FOMC). На нём принято решение о повышении ставки по федеральным фондам на 25 базисных пунктов до 1,5 – 1,75%. Таким образом, американская базовая ставка стала впервые за 10 лет и 7 месяцев выше южнокорейской, которая составляет 1,5% годовых. На повышение ставки решился новый глава Федеральной резервной системы Джером Пауэлл. Предыдущее увеличение индикатора состоялось три месяца назад. Напомним, что ФРС США повышала ставку разово в 2015 и 2016 годах, а в 2017 году она была повышена три раза. Таким образом, США, ускорив повышение ставки, двигаются к нормализации монетарной политики. Данное решение было принято в связи с продолжающимся укреплением рынка труда и улучшением экономических перспектив в последние месяцы. В действительности показатели потребительских расходов, занятости и инвестиционной деятельности США демонстрируют положительную динамику. Помимо этого, снижение налогов и государственные расходы на инфраструктуру в размере 1 трлн 500 млрд долларов помогают росту экономики. ФРС повысила также прогноз роста экономики на 0,2% до 2,7%.



Эксперты ожидают, что в 2019 году ставка будет повышена два или три раза. Пауэлл на пресс-конференции отметил, что постепенное увеличение ставки будет способствовать росту экономики. Однако, несмотря на это, центральные банки Азии и Европы будут осторожно относиться к этому вопросу, так как их экономические индикаторы демонстрируют не такую положительную динамику как в США. Что касается РК, то внимание уделяется тому, повысит ли Банк Кореи свою учётную ставку. Американская базовая процентная ставка, которая выше южнокорейской, может инициировать отток капитала из РК за рубеж. Поэтому на фоне продолжительного повышения ставки США увеличится беспокойство на южнокорейском рынке.

