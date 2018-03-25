Президент РК отправился с визитом во Вьетнам и ОАЭ

22 марта президент РК Мун Чжэ Ин начал зарубежную поездку, в программе которой визиты во Вьетнам и Объединённые Арабские Эмираты. Государственный визит во Вьетнам продлится по 24 марта. В программе первого дня – посещение тренировки футбольной сборной Вьетнама, которой руководит южнокорейский тренер Пак Хан Со, участие в церемонии закладки Корейско-вьетнамского института науки и технологий, ужин с соотечественниками, проживающими во Вьетнаме. 23 марта южнокорейский лидер возложит венок к Мавзолею первого вьетнамского президента Хо Ши Мина. Затем он встретится с президентом Вьетнама Чан Дай Куангом, с которым обсудит вопросы стратегических партнёрских отношений двух стран и планы их дальнейшего развития. Мун Чжэ Ин встретится также с генеральным секретарём ЦК Компартии Вьетнама Нгуен Фу Чонгом, премьер-министром Нгуен Суан Фуком и спикером парламента Вьетнама Нгуен Тхи Ким Нганом, будет присутствовать на южнокорейско-вьетнамском бизнес форуме.



С 24 по 27 марта южнокорейский лидер будет находиться в Объединённых Арабских Эмиратах. Он проведёт переговоры с наследным принцем Абу-Даби Мухаммедом Аль Нахайяном, примет участие в церемонии завершения строительства АЭС Барака-1, встретится с военнослужащими из южнокорейского подразделения спецназа «Акх». Он также посетит Дубай, где встретится с его премьер-министром Мухаммедом Аль Мактумом, примет участие в церемонии подписания соглашения об участии РК в Международной специализированной выставке «ЭКСПО-2020» в Дубае. Нынешний визит имеет большое значение, так как обе страны играют ключевую роль в своих регионах – в Юго-Восточной Азии и на Ближнем Востоке. Они обладают большим потенциалом развития экономики. Таким образом, РК стремится не только к расширению экономического сотрудничества, но и к дипломатической диверсификации.

