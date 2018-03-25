США временно освободят РК от пошлин на сталь

США отложили до конца апреля принятие решения об импортных пошлинах на сталь южнокорейского производства. Об этом сообщил 22 марта американский представитель на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер, выступая в финансовом комитете Сената Конгресса США. По его заявлению, американский президент Дональд Трамп принял решение временно приостановить действие новых тарифов для производителей из ряда стран, включая РК, Евросоюз, Австралию, Аргентину, Бразилию, Канаду и Мексику. Однако 23 марта, как и планировалось ранее, пошлины введены на сталь и алюминий из Китая в размере 25% и Индии – 10%. В министерстве промышленности, торговли и энергетики РК отметили, что до конца апреля нужно провести переговоры с целью полной отмены импортных пошлин на южнокорейскую сталелитейную продукцию.



Южнокорейские представители на переговорах с США всё это время вели переговоры по вопросам, которые касаются не только соглашения о свободной торговле, но и возможности исключения РК из списка стран, на которые распространяются американские пошлины на сталь и алюминий. Исходя из этого, можно предположить, последнее решение Вашингтона связано с возможными уступками со стороны РК. Сеул сейчас рассматривает увеличение срока отмены импортных пошлин на американские автомобили-пикапы. В соответствии с действующим соглашением о свободной торговле между двумя странами, отмена данных пошлин должна произойти через три года. Между тем, так как освобождение от пошлин является временным, отечественные производители ускоряют процесс подачи заявления о внесении сталелитейной продукции в перечень товаров, которые не облагаются таможенной пошлиной. Рассмотрение этого вопроса министерством торговли США занимает максимум 90 дней.

