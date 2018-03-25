Экс-президент РК Ли Мён Бак арестован

Поздно вечером 22 марта Центральный окружной суд Сеула по запросу прокуратуры выдал ордер на арест экс-президента страны Ли Мён Бака. Оглашая решение по этому поводу, судья отметил наличие серьёзных оснований предполагать возможность совершения противоправных действий со стороны подозреваемого. Имеются в виду возможные попытки уничтожить улики. После оглашения судебного решения бывший президент был доставлен в центр предварительного заключения на востоке Сеула. Сразу после того, как суд выдал ордер на арест бывшего президента РК Ли Мён Бака, он изложил свою позицию в Twitter. Он написал, что осознаёт свою вину за происходящее, подчеркнув при этом, что всегда стремился проводить чистую политику, хотя и понимает, что без упущений не обошлось.



Ли Мён Бака подозревают в совершении преступлений по 18 пунктам, включая причастность к коррупции, злоупотребления властью, незаконное присвоение средств компаний. Как полагают, Ли Мён Бак получил почти 650 тыс. долларов из специального фонда Национальной службы разведки, а компания Samsung Electronics выплатила 5 млн 850 тыс. долларов на покрытие судебных издержек компании-производителя автозапчастей DAS. Следствие полагает, что Ли Мён Бак был фактическим владельцем этой компании. Кроме того, его подозревают в создании незаконных фондов в размере более 30 млн долларов. Что касается злоупотребления полномочиями, то Ли Мён Бак оказал давление на государственный орган, чтобы он помог компании DAS в судебных процессах в США. Прокуратура обещает завершить расследование в течение максимум 20 дней и предъявить официальное обвинение до 10 апреля.