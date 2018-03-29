РК начала работу над проектом бюджета на 2019 год

26 марта Кабинет министров РК одобрил рекомендации по подготовке проекта бюджета и планов управления госфондами на 2019 год. Каждое ведомство должно подготовить собственный проект бюджета и до 25 мая направить в министерство планирования и финансов. На основе этих материалов будет составлен проект бюджета на 2019 год, который до 2 сентября должен поступить на рассмотрение Национального собрания. Правительство предлагает увеличить общие расходы бюджета на 5,7% в соответствии с плановым уровнем годового роста по перспективному финансовому плану на период с 2017 по 2021 год. Данное решение принято с целью улучшения качества жизни населения. Напомним, что бюджет на 2018 год составил 428 трлн вон или примерно 396 млрд долларов. Согласно перспективному финансовому плану на период с 2017 по 2021 год, расходная часть бюджета на следующий год должна составить 453 трлн 300 млрд вон или примерно 419 млрд долларов. Однако правительство рекомендует пересмотреть эту сумму в сторону повышения.



Правительство увеличит объем расходов для решения таких проблем как низкая занятость молодёжи, низкая рождаемость и старение общества, инновационный рост экономики и безопасность. Таким образом, правительство планирует подготовиться к демографическим изменениям. Ожидается также рост инвестиций для выравнивания шансов, общественного объединения и защиты социально незащищённых слоёв населения. В рамках государственной программы занятости молодёжь будет получать поддержку в поиске работы, открытии бизнеса, профессиональной подготовке и приобретении жилья. Чтобы справиться с низкой рождаемостью, правительство пересмотрит действующие проекты и в результате окажет поддержку наиболее эффективным. Посредством поддержки таких приоритетных сфер как производство дронов и беспилотных автомобилей, правительство стремится к увеличению количества новых рабочих мест и поиску новых рынков. Кроме того, будет увеличен объем инвестиций в безопасность уязвимых объектов путём создания базы данных об опасных объектах и введения системы свидетельств о безопасности.



