РК укрепит сотрудничество с ОАЭ

В рамках официального визита в Объединённые Арабские Эмираты президент РК Мун Чжэ Ин встретился 25 марта с наследным принцем Абу-Даби Мухаммедом Аль Нахайяном. Участники встречи договорились повысить уровень двусторонних отношений до «особого стратегического сотрудничества», ориентированного на будущее. Сотрудничество двух государств распространится на самые разные сферы, в том числе технологии. В свою очередь, РК получила новый шанс для выхода на рынок Ближнего Востока. Стороны также договорились активизировать стратегический диалог, создав платформу для регулярных встреч на уровне заместителей глав МИД и оборонных ведомств. Первостепенной задачей этой платформы будет внесение поправок в меморандум о военном сотрудничестве. Затем лидер страны принял участие в церемонии завершения строительства первого блока АЭС Барака. Он высоко оценил усилия и способности отечественных специалистов, которые справились с работой в тяжёлых условиях пустыни. Напомним, что АЭС Барака является первым зарубежным проектом для РК. Рассчитанный до 2020 года, он предусматривает строительство четырёх реакторов общей мощностью 5,6 ГВт.



РК и ОАЭ установили дипломатические отношения в 1980 году. Тогда ключевыми сферами двухстороннего сотрудничества считались энергетика, а также строительство промышленных и гражданских объектов. Структура сотрудничества расширилась после 2009 года, когда РК выиграла заказ на строительство АЭС Барака в обмен на ряд соглашений, касающихся укрепления сотрудничества в оборонной промышленности, здравоохранении и ряде других сфер. Тогдашний президент Ли Мён Бак направил в ОАЭ военнослужащих из южнокорейского подразделения спецназа «Акх». Однако после вступления Мун Чжэ Ина в должность президента «секретное соглашение с ОАЭ о военной помощи» подверглось критике. Чтобы решить проблему, глава администрации президента РК Им Чжон Сок побывал в ОАЭ в качестве спецпредставителя главы государства. Благодаря этим усилиям правительство РК смогло повысить уровень двухсторонних отношений до особого стратегического сотрудничества.