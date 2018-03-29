Парламентарии РК обсуждают президентский проект поправок в Конституцию

27 марта в Национальном собрании РК началось обсуждение правительственного проекта поправок в Конституцию. В этом процессе, проходящем под председательством спикера парламента Чон Сэ Гюна, принимают участие представители правящей Демократической партии Тобуро и оппозиционных партий Свободная Корея и Светлого будущего. Стороны пытаются найти точки соприкосновения по четырём основным пунктам. Это структура власти, система избирательных округов, реформа органов власти и голосование по внесению поправок в Главный закон страны. Ранее, 26 марта президент РК Мун Чжэ Ин официально представил проект поправок. В этот день представители фракций трёх партий договорились об обсуждении их содержания. Поправки, подготовленные президентом, акцентированы на введении новой системы выбора главы государства сроком на четыре года с правом переизбрания, а также введении чётких понятий о праве собственности на землю и целях её использования. Правящие и оппозиционные силы, между тем, договорились о проведении в апреле в Национальном собрании выступления президента на тему поправок.



Процесс обсуждения, как предполагается, будет не простым, так как разногласия сторон довольно большие по всем пунктам. В вопросе структуры власти крупнейшая оппозиционная партия Свободная Корея выступает за введение децентрализованной президентской системы управления. Спорным является вопрос о возможности введения системы избрания президента на четыре года, время проведения референдума по поправкам в Конституцию и другие. Правящие силы настаивают на проведении мероприятия одновременно с местными выборами в июне. Так как таковым было предвыборное обещание президента. Оппозиция считает это невозможным, поскольку такой вариант обусловлен стремлением правящих сил создать более выгодные для себя условия в ходе выборов. Между тем, Национальное собрание не может принять президентский проект поправок, внеся в него изменения. Одновременно для одобрения проекта необходимо 2/3 голосов. Поэтому это станет невозможным в случае протеста оппозиционной партии Свободная Корея.

