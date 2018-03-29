В РК ценят достигнутые договорённости на торговых переговорах с США

В администрации президента РК подчеркнули важность союза с США и поприветствовали решение Вашингтона об освобождении Сеула от пошлин на сталь и договорённости по соглашению о свободной торговле (FTA). Об этом 26 марта в ходе брифинга заявил пресс-секретарь южнокорейского президента Юн Ён Чхан. Он высоко оценил результаты переговоров по FTA, по итогам которых южнокорейская сторона сумела сохранить баланс интересов, обеспечив защиту отечественной отрасли сельского хозяйства. Юн Ён Чхан подчеркнул, что РК была освобождена от пошлин США самой первой среди 12 стран – объектов. Он также указал на важность устранения неопределённости в ситуации взаимного товарооборота и инвестиций. Юн Ён Чхан заявил, что таким образом РК и США ликвидировали возможные причины для споров в будущем в преддверие саммитов с КНДР, а также ещё раз подтвердили твёрдость двустороннего союза.



Незадолго до этого РК и США достигли договорённостей по условиям соглашения о свободной торговле и по американским пошлинам на импортную сталь и алюминий. 8 марта президент США Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин в 25%. В это же время РК и США вели переговоры по FTA. По итогам обсуждения южнокорейская сторона пошла на уступки в автомобильной отрасли, тем самым сумев добиться отмены пошлин на сталь. О таких результатах переговоров 26 марта сообщил начальник управления торговых соглашений министерства промышленности, торговли и энергетики РК Ким Хён Чжон, вернувшийся из длительной поездки в США. Вместе с тем, объём поставок южнокорейской стали в США решено ограничить до 74% от средней отметки за последние три года. Учитывая предстоящие встречи лидеров РК, США и КНДР, высказывались опасения по поводу противоречий Сеула и Вашингтона по торговым вопросам. Ведь они могли привести к ослаблению двустороннего сотрудничества, важного как никогда. Но эти опасения удалось устранить.



