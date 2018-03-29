Итоги визита президента РК во Вьетнам и ОАЭ

28 марта президент РК Мун Чжэ Ин вернулся на родину по завершении семидневной поездки во Вьетнам и Объединённые Арабские Эмираты. По итогам состоявшегося 23 марта южнокорейско-вьетнамского саммита принята совместная декларация, в которой излагается видение будущих отношений и сотрудничества между двумя странами. Мун Чжэ Ин и его вьетнамский коллега договорились увеличить объём годового товарооборота между двумя странами до 100 млрд долларов к 2020 году. Не менее успешным оказался визит в Объединённые Арабские Эмираты. В ходе переговоров с наследным принцем Абу-Даби Мухаммедом Аль Нахайяном достигнута договорённость повысить уровень двусторонних отношений до «особого стратегического партнёрства». До сих пор такой уровень отношений РК имела лишь с двумя странами – Индией и Индонезией.

Руководители Объединённых Арабских Эмиратов предложили РК заключить контракты о сотрудничестве по ряду проектов в нефтегазовой отрасли на общую сумму 25 млрд долларов. В ходе визита были урегулированы проблемы, касающиеся реализации заключённого ранее меморандума о сотрудничестве в военной области. Принято также решение создать механизм встреч в формате 2+2 с участием заместителей глав внешнеполитических и оборонных ведомств. Президент Мун Чжэ Ин принял участие в церемонии завершения строительства первого реактора АЭС Барака, которая создаётся исключительно на основе южнокорейских технологий. Проект, рассчитанный до 2020 года, предусматривает строительство четырёх реакторов общей мощностью 5,6 ГВт.



