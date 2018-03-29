Визит лидера СК Ким Чон Ына в Китай

Северокорейский лидер Ким Чон Ын нанёс визит в Китай в период с 25 по 28 марта, сообщили мировые СМИ. Как отмечает агентство ЦТАК, Ким Чон Ын побывал в Пекине по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина, который оказал «тёплый приём» северокорейскому лидеру и его супруге. В ходе встречи, состоявшейся в Доме народных собраний, лидеры СК и Китая обменялись мнениями о дальнейшем развитии отношений двух стран и ситуации на Корейском полуострове. Ким Чон Ын подчеркнул необходимость укрепления сотрудничества между Пхеньяном и Пекином путём активизации встреч между руководителями двух стран и на основе стратегического диалога. В свою очередь, Си Цзиньпин отметил, что положительные изменения в ситуации на Корейском полуострове являются результатом усилий Севера.

Как сообщило Центральное телевидение Китая, в ходе встречи Ким Чон Ын подтвердил последовательное стремление Пхеньяна к денуклеаризации. Он напомнил, что в настоящее время ситуация на Корейском полуострове развивается «в правильном направлении», одновременно подтвердив готовность «прилагать активные усилия по денуклеаризации Корейского полуострова в соответствии с завещаниями Ким Ир Сена и Ким Чен Ира». Северокорейский лидер подчеркнул, что ядерная проблема на Корейском полуострове может быть решена, если США и РК будут реагировать на усилия Пхеньяна, создавая атмосферу мира и стабильности. Аналитики полагают, что «молниеносный» визит Ким Чон Ына в Китай состоялся ввиду совпадения стратегических интересов двух стран. Пекин решил активизировать своё участие в решении проблем Корейского полуострова на фоне подготовки к межкорейскому и американо-северокорейскому саммитам. Пхеньян посчитал необходимым заручиться поддержкой Китая в преддверии этих событий.

