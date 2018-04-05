РК получила от США первый истребитель F-35A

Первый истребитель-бомбардировщик пятого поколения F-35А передан южнокорейским военно-воздушным силам. Церемония выкатки самолёта состоялась в среду на заводе компании Lockheed Martin в Форт-Уорте в штате Техас, сообщили в Корейском агентстве оборонных закупок. Наряду с уже находящимися на вооружении самолётами F-15K и F-16, новые истребители призваны играть ключевую роль в защите РК от внешней угрозы. Первый самолёт будет использоваться для подготовки южнокорейских пилотов и механиков на военно-воздушной базе Luke в штате Аризона. В марте 2019 года он будет переброшен на место постоянного базирования. До конца этого года предусмотрена поставка в общей сложности шести самолётов, а до конца 2021 года американская сторона поставит южнокорейским ВВС 40 самолётов F-35А в соответствии с контрактом, подписанным двумя странами в 2014 году. Министр обороны РК Сон Ён Му подчеркнул, что самолёты F-35A будут играть ключевую роль в повышении эффективности совместных боевых операций южнокорейских и американских ВВС.

Многофункциональный истребитель-бомбардировщик пятого поколения F-35А, построенный по стелс-технологиям, не обнаруживается радарами. Учитывая это, он без поддержки других самолётов может нанести удар по ключевым объектам противника. Истребитель обладает умеренной сверхзвуковой максимальной скоростью в 1,8 Маха, а его боевой радиус действия составляет 1093 км. Бортовая радиолокационная станция, разработанная специально для этого самолёта, считается одной из самых современных и функциональных. Благодаря ей F-35А почти не обнаруживается разведывательными самолётами противника. К следующему году южнокорейские ВВС планируют закупить также четыре беспилотных летательных аппарата Global Hawk и четыре самолёта- заправщика. В итоге РК по стратегическим вооружениям не будет отставать от соседних Японии и Китая.

