РК и США согласовали вопросы торговли

РК и США достигли принципиальных договорённостей по соглашению о свободной торговле и пошлинам на сталь. 28 марта начальник управления торговых соглашений министерства промышленности, торговли и энергетики РК Ким Хён Чжон и американский представитель на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер обнародовали совместное заявление на эту тему. В нём говорится о том, что США согласились исключить РК из списка стран, на которые распространяются ввозные пошлины на сталь. Новая договорённость по пошлинам вступит в силу 1 мая. Согласно заявлению, сейчас представители на переговорах работают с деталями. Для вступления в силу новые изменения должны быть подвергнуты рассмотрению в порядке, установленном внутренним законом каждого государства. Помимо этого, в заявлении отмечено, что договорённости касаются защитных мер в торговле автомобилями, инвестиционной деятельности и таможенных пошлин. Стороны считают, что соглашение укрепит экономические отношения и взаимодействие в сфере безопасности между двумя странами.

Южнокорейское правительство сейчас ведёт отдельные переговоры с министерством финансов США и МВФ. Ранее некий представитель американского правительства сообщил, что стороны достигли дополнительных договорённостей по поводу внесения РК в список валютных манипуляторов. Сеул опровергает эту информацию. Ежегодно в апреле и октябре США публикуют полугодовой доклад о валютной политике своих торговых партнёров, в который включается список манипуляторов. Для включения в него необходимы три условия. Во-первых, у страны должен быть профицит баланса в торговле с США по итогам года более 20 млрд долларов. Во-вторых, профицит текущего платёжного баланса должен превышать 3% ВВП. В-третьих, объем интервенций на валютном рынке внутри страны должен превышать в течение года 2% ВВП. РК отвечает лишь двум первым условиям.

