Визит главы МОК в Пхеньян

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах с 29 по 31 марта находится с визитом в Пхеньяне. Пока неизвестно, встретится ли он с северокорейским лидером Ким Чон Ыном, однако вероятность такой встречи велика, поскольку главу МОК в Пхеньяне традиционно принимают как высокого гостя. По мнению источников в МОК, нынешний визит посвящён обсуждению участия северокорейских спортсменов в международных соревнованиях, прежде всего, в летних Олимпийских играх 2020 года в Токио, зимних Играх 2022 года в Пекине, а также в юношеских Олимпийских играх 2020 и 2022 годов. МОК готов оказать Северу необходимую поддержку.



Делегация Национального олимпийского комитета КНДР пригласила Томаса Баха приехать в Пхеньян, когда в январе принимала участие в четырёхсторонней встрече об участии в зимней Олимпиаде в Пхёнчхане. После этого, МОК сообщил, что обсуждает с Пхеньяном сроки визита своего президента. 29 марта Томас Бах в сопровождении делегации из десяти человек прибыл в Пхеньян. Стоит отметить, что он сыграл важную роль в организации совместного прохода сборных Юга и Севера под общим флагом на церемонии открытия зимней Олимпиады в Пхёнчхане и в формировании единой женской хоккейной команды. Томас Бах отметил, что зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане открыли дверь для мирного диалога на Корейском полуострове.

