Конфликт вокруг японских учебников продолжается

30 марта правительство Японии обнародовало новые методические рекомендации для составителей учебников для школ высшей ступени. В них говорится о необходимости воспитывать школьников в том духе, что острова Токто в Восточном море принадлежат Японии. Они начнут применяться поэтапно, начиная с 2020 года. Южнокорейская сторона выразила решительный протест и призвала немедленно внести поправки в содержание рекомендаций. Между тем, они обязательны к применению и определяют основное содержание учебных материалов, будучи основаны на Законе о школьном образовании. В частности, каждой японской школе рекомендовано проводить уроки о территориальной принадлежности Токто. Между тем, конкретные методы проведения не приводятся. Указания о территориальной принадлежности островов Токто Японии приводились также и в рекомендациях 2014 года. В итоге 19 из 24-х учебников для школ высшей ступени, одобренных в марте прошлого года, содержат утверждение о том, что острова Токто являются исконно японской территорией.



Помимо Токто, в японских учебниках будут обозначены как «исконно японские земли» и спорные с Китаем острова Сэнкаку, по-китайски Дяоюйдао. После вступления Синдзо Абэ в должность премьер-министра в Японии стали распространяться консервативные настроения. Данная тенденция особенно усиливается, когда речь заходит о допущенных в прошлом ошибках и территориальном вопросе. Как отмечают эксперты, провокационные действия Японии, направленные на подрыв суверенитета РК и Китая, усиливаются, так как в Токио пытаются найти выход из ситуации, сложившейся после резкого падения рейтинга Синдзо Абэ.



