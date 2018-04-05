2 апреля в Сеуле открылась внеочередная сессия Национального собрания РК, которая продлится в течение месяца. Самый неотложный вопрос, который должен быть рассмотрен парламентариями, касается одобрения проекта дополнительного бюджета и внесения изменений в Конституцию. Появление в парламенте крупной фракции, состоящей из представителей партии Демократии и мира и партии Справедливости, может изменить расклад сил в Национальном собрании. Правящая партия надеется на её поддержку, но, по заявлению фракции, она будет принимать самостоятельные решения. 9 апреля премьер-министр РК Ли Нак Ён познакомит депутатов с проектом дополнительного бюджета. С 10 по 12 апреля пройдёт заслушивание отчётов глав правительственных учреждений, а с 19 по 26 апреля состоятся пленарные заседания. В ходе сессии ожидается выступление президента Мун Чжэ Ина по поводу внесения поправок в Конституцию.



Как полагают, основные разногласия вызовет проект дополнительного бюджета, цель которого - стимулирование занятости среди молодёжи. Правительство и правящая партия Тобуро считают необходимым как можно скорее решить проблему молодёжной безработицы. Однако оппозиционная партия Свободная Корея называет эту идею попыткой получить больше голосов на предстоящих в июне местных выборах. Партия Справедливого будущего считает, что увеличение числа рабочих мест за счёт правительственного финансирования имеет свои пределы. Совместная фракция из депутатов партии Демократии и мира и партии Справедливости также выразила сомнения в эффективности данного решения. Что касается внесения поправок в Конституцию, то правительственный проект, скорее всего, будет отклонён из-за протестов оппозиции. Между тем, процесс подготовки проекта поправок также остаётся под вопросом, так как разногласия сторон довольно серьёзные. Если стороны до конца апреля не смогут достичь договорённости, то референдум по поправкам в Конституцию вряд ли удастся совместить с местными выборами, которые назначены на 13 июня.

