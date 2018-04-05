Лидер СК Ким Чон Ын и его супруга Ли Соль Чжу побывали на концерте южнокорейских артистов, который состоялся 1 апреля в Восточнопхеньянском Большом театре. Вместе с ними в зале присутствовали сестра северокорейского лидера Ким Ё Чжон, председатель Президиума Верховного народного собрания Ким Ён Нам, министр культуры Пак Чхун Нам, председатель комитета по мирному объединению родины Ли Сон Гвон, другие государственные и партийные руководители. Южнокорейские артисты ранее неоднократно выступали в Пхеньяне, но Ким Чон Ын стал первым руководителем СК, побывавшим на их концерте.



Прибыв в концертный зал, северокорейский лидер поприветствовал министра культуры, спорта и туризма РК То Чжон Хвана и художественного руководителя группы южнокорейских артистов Юн Сана. Позднее агентство ЦТАК сообщило, что из-за плотного рабочего графика Ким Чон Ына он не сможет присутствовать 3 марта на совместном концерте с участием артистов из двух Корей. Северокорейский лидер выразил надежду на то, что нынешний визит в Пхеньян деятелей культуры Юга поможет укреплению единства корейской нации. В концерте на тему «Весна приходит» приняли участие 11 творческих коллективов и солистов. Они исполнили 26 песен и музыкальных номеров. Предыдущий концерт южнокорейских артистов в Пхеньяне проходил 13 лет назад.