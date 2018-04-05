В РК сокращается доля потребления в объёме ВВП

Опубликовано : 2018-04-03

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В прошлом году доля потребления в частном секторе в общем объёме ВВП составила 48,1%, что на 0,6% ниже, чем в предыдущем году. Об этом сообщили в Банке Кореи. Нынешний показатель является самым низким за последние 48 лет. В начале 1970-х годов средняя отметка держалась на уровне от 70% до 79%. После этого показатель пошёл на спад, впервые опустившись ниже 50% в 2015 году. В прошлом сокращение доли частного потребления считалось естественным явлением на фоне экономического роста. Это объяснялось увеличением доли инвестиций и товарообмена. Однако последняя тенденция имеет другие причины, что вызывает опасения экспертов. Дело в том, что сейчас фиксируется чистый спад объёмов потребления.

Главной причиной нынешней ситуации можно назвать ухудшение условий на рынке труда. Нехватка рабочих мест приводит к дестабилизации источников доходов. К этому можно добавить неуверенность людей в завтрашнем дне, учитывая старение общества. С четвёртого квартала 2015 года по третий квартал прошлого года реальный доход домохозяйств постоянно сокращался. Наблюдается сокращение количества наиболее активных в плане потребления людей в возрасте от 30 до 59 лет. Вместе с тем, выросла численность пожилого населения, которое старается максимально экономить из-за несовершенства социального обеспечения. По доле потребления в ВВП РК уступает многим крупным странам. Так, в США показатель составил 68,1%, в Великобритании – 64,9%, Японии – 53,9%.

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