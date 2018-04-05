«Инциденту 3 апреля» - 70 лет

Президент РК Мун Чжэ Ин принял участие в церемонии по случаю 70-летия народного восстания на острове Чечжудо, которое вошло в историю как «инцидент 3 апреля». В церемонии приняли участие около 15 тыс. человек. В торжественной речи глава государства заявил, что правда о восстании на Чечжудо - это исторический факт, который не может отрицать никакое правительство. Он принёс извинения за то, что народ столкнулся с лишениями и страданиями из-за насилия со стороны государства при подавлении восстания. Президент выразил намерение провести переговоры с Национальным собранием по вопросу организации Национального центра по оказанию помощи жертвам трагедии и выплаты компенсаций. Речь также идёт о поисках останков погибших и оказании помощи их семьям. Мун Чжэ Ин обещал принять соответствующие меры ещё в ходе предвыборной кампании.



1 марта 1947 года во время демонстрации левых сил полиция открыла огонь по выступавшим. Это дало толчок к активным протестам. Жители острова Чечжудо вступили в противостояние с полицией и членами ультраправых организаций, возражая против создания отдельного правительства на юге Корейского полуострова, управляемого проамериканскими силами. Под руководством партий Чечжудо и Намро формировались вооружённые группы, которые 3 апреля 1948 года начали вооружённую борьбу. В результате восстания, продлившегося до 21 сентября 1954 года, только по официальным данным, погибли более 15 тыс. человек, большинство из которых это мирные жители. С 2000 года началась работа по выяснению обстоятельств трагедии и восстановления чести и достоинства жертв. Потери военных и полиции составили 320 человек. В 2003 году бывший президент страны Ро Мун Хён принёс извинения жертвам тех событий.