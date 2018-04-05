Всеобъемлющая поэтапная денуклеаризация, к которой стремится президент РК Мун Чжэ Ин, предусматривает возможность компромиссов по ключевым моментам ядерной проблемы Севера с самого начала контактов между Вашингтоном и Пхеньяном. Как сообщил представитель администрации президента РК, в этом её основное отличие от Совместной декларации от 19 сентября 2005 года. Декларация предусматривает прохождение в рамках шестисторонних переговоров определённых этапов, последним из которых является денуклеаризация. Однако на этот раз лидеры двух стран должны с самого начала обсуждать проблемы ядерного разоружения и гарантий безопасности северокорейского режима, чтобы найти взаимоприемлемый компромисс.

Совместная декларация от 19 сентября 2005 года принята в ходе четвёртого раунда шестисторонних переговоров в Пекине. Её суть состоит в поэтапном предоставлении Северу гарантий безопасности и оказании ему энергетической помощи в обмен на отказ от ядерного оружия. Декларация не была реализована из-за разногласий вокруг очерёдности ядерного демонтажа и оказания энергетической помощи. Пока США не предложили конкретных путей решения северокорейской ядерной проблемы, но оппозиционные политики предлагают ливийский вариант. Там демонтаж ядерной программы предшествовал компенсационным мерам. Между тем, в Сеуле сомневаются в эффективности ливийского опыта для Корейского полуострова. Аналитики считают, что Пхеньян будет стараться максимизировать количество этапов на пути к денуклеаризации, чтобы получить на каждом из них компенсации и гарантии безопасности. Да и в Ливии демонтаж ядерной программы и отмена санкций не происходили одновременно. Скорее всего, необходимо промежуточное решение между иранским и ливийским сценариями.

