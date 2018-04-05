Творческая группа РК вернулись из Пхеньяна

4 апреля южнокорейская творческая труппа вернулась на родину, завершив программу выступлений в Пхеньяне. Несмотря на то, что самолёт прибыл в сеульский международный аэропорт Инчхон глубокой ночью, деятелей культуры и спортсменов встречали несколько сотен журналистов и поклонников. Художественный руководитель пхеньянских гастролей композитор Юн Сан в беседе с журналистами сказал, что, благодаря всеобщей поддержке, оба концерта прошли успешно. По его словам, только вернувшись на родину, все участники поездки почувствовали важный смысл своих выступлений. Южнокорейские деятели культуры побывали в СК после 13-летнего перерыва.

В последних концертах приняли участие в общей сложности 11 творческих коллективов и солистов. Первого апреля они выступили с концертом под названием «Весна приходит», а третьего апреля состоялся совместный с северокорейскими артистами концерт на тему «Мы едины». Команда тхэквондоистов провела два показательных выступления. На первом концерте побывал северокорейский лидер Ким Чон Ын с супругой Ли Соль Чжу. Он проявил большой интерес к творчеству южнокорейских деятелей культуры и выразил благодарность артистам за «подарок» жителям Пхеньяна. Ким Чон Ын сказал, что, поскольку тема нынешнего концерта «Весна приходит», осенью в Сеуле было бы логично провести концерт северокорейских артистов под названием «Осень пришла». Он выразил надежду на то, что нынешний визит в Пхеньян деятелей культуры Юга поможет укреплению единства корейской нации. Южнокорейские артисты ранее неоднократно выступали в Пхеньяне, но Ким Чон Ын стал первым руководителем СК, побывавшим на их концерте.

