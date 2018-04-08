РК ищет рынки сбыта вторсырья

4 апреля состоялось первое заседание специальной группы, цель которой - найти альтернативные рынки сбыта для использованного полиэтилена и пластика. Создание данной группы продиктовано отказом Китая от закупок пластиковых и бумажных отходов. В результате действий Китая цены на бытовые отходы, пригодные для переработки, резко снизились, что привело к отказу компаний по утилизации отходов от сбора полиэтилена. Ситуация настолько сложная, что на уровне правительства подчеркнули необходимость совместных действий заинтересованных органов. Рассматривается возможность экспорта отходов в страны Юго-Восточной Азии, например, во Вьетнам. В этой работе будут принимать участие зарубежные филиалы Корейского института экологической промышленности и технологий - Центры содействия экологическому предпринимательству.

Внутри страны планируется разработка групповой технологии утилизации отходов, которые могут совместно использовать профильные компании. Этой работой будут заниматься Центр поддержки оборота утилизируемых отходов и кооперативы по утилизации упаковочных материалов. Между тем, многие указывают на необходимость сокращения использования одноразовых упаковок. В 2015 году в РК использовалось в среднем 420 пакетов на человека. В этой связи показателен пример стран Евросоюза: в Финляндии используются четыре пакета, в Греции – 250 пакетов, а в Германии – 70 пакетов на человека в год.

