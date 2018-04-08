Дополнительный бюджет на создание рабочих мест

5 апреля состоялось внеочередное заседание кабинета министров РК, на котором был одобрен проект дополнительного бюджета. Его размер составляет 3 трлн 900 млрд вон или 3 млрд 600 млн долларов. 2 млрд 700 млн долларов из этой суммы направят на создание 50 тысяч рабочих мест для молодёжи. 900 млн долларов получат регионы, пострадавшие от корпоративной реструктуризации. Это регионы провинций Кёнсан-Намдо, Чолла-Пукто и город Ульсан, где произошли массовые увольнения в сферах автомобильной и судостроительной промышленности. Рабочие места для молодёжи будут создаваться главным образом на предприятиях малого и среднего бизнеса. Те, кто получит там работу, в течение трёх лет будут получать государственное пособие, которое позволит повысить доходы работников малых и средних предприятий практически до уровня крупных. Начинающие работники освобождаются от уплаты подоходного налога в течение пяти лет, а в течение следующих четырёх лет они могут взять ипотечный кредит под 1,2% годовых. Кроме того, выдвинута идея открытия 120 тыс. новых предприятий в год посредством предоставления налоговых льгот и финансирования.

Теперь слово за Национальным собранием, но одобрение проекта вряд ли пройдёт гладко. Правящая Демократическая партия Тобуро считает необходимым как можно скорее решить проблему молодёжной безработицы. Однако оппозиционные силы категорически выступают против мер, предложенных правительством, считая их неэффективными. Они обвиняют правящие силы в стремлении получить больше голосов на предстоящих в июне местных выборах.

