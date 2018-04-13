Шесть регионов РК объявлены зонами кризиса занятости

Шесть регионов РК получили статус зон кризиса занятости. Правительство планирует выделить 1 трлн вон или примерно 940 млн долларов для восстановления их местной экономики. Помимо этого, до конца июня продолжится период поддержки занятости в судостроении, который должен закончиться в конце июня. По решению специальной комиссии при министерстве труда и занятости, зонами кризиса занятости объявлены города Кунсан провинции Чолла-Пукто, Кочжэ и Тхонён, уезд Косон-гун, муниципальный округ Чинхэ-гу города Чханвона провинции Кёнсан-Намдо и муниципальный округ Тон-гу города Ульсана. Их показатели занятости заметно ухудшились главным образом из-за закрытия автосборочного завода компании GM Korea и корпоративной реструктуризации судостроительной компании STX Offshore & Shipbuilding.



Ранее некоторые регионы РК уже объявлялись зонами кризиса занятости. В 2009 году такой статус получил город Пхёнтхэк провинции Кёнгидо после корпоративной реструктуризации автомобильной компании SsangYong. В 2013 году зоной кризиса занятости был объявлен город Тхонён провинции Кёнсан-Намдо после массового увольнения работников средних и малых компаний в сфере судостроения. Региону, получившему статус кризисной зоны, оказывается помощь в создании новых рабочих мест и профессиональном обучении потерявших работу. Ранее лицу, временно отстранённому от работы, выплачивалось пособие в размере 66,7% среднемесячной заработной платы. Сейчас данный показатель увеличен до 90%. Максимум суммы кредита на проживание для тех, кто принимает участие в программах по трудоустройству, увеличен в два раза. Станут возможны продление срока уплаты налогов и неоплаченных страховых взносов на обязательное страхование занятости. Государство будет компенсировать половину расходов на персонал компаниям, которые будут открываться в зоне кризиса занятости.

