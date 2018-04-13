Вынесен приговор экс-президенту РК Пак Кын Хе

6 апреля суд Центрального административного округа Сеула приговорил бывшего президента РК Пак Кын Хе к 24 годам тюрьмы и штрафу в размере 18 млрд вон (16 млн 800 тыс. долларов). Суд поддержал 16 из 18 пунктов предъявленных Пак Кын Хе обвинений. В их числе получение взяток, вымогательство, вступление в преступный сговор, злоупотребление властью и разглашение государственной тайны. Суд отметил, что вся ответственность за ухудшение ситуации в сфере государственного управления лежит на бывшем президенте. Суд подтвердил, что бывший президент, вступив в сговор с Чхве Сун Силь, которая не занимала никакой государственной должности, принуждала крупные компании оказывать поддержку фондам МIR и K-Sport, подконтрольным Чхве Сун Силь. Доказаны также многочисленные эпизоды получения крупных взяток, которые частично шли на оплату занятий конным спортом дочери Чхве Сун Силь, а также направлялись в пользу третьих лиц. Помимо этого, Пак Кын Хе признана виновной в создании «черного списка» деятелей культуры, критиковавших южнокорейское правительство.



Прокуратура требовала приговорить Пак Кын Хе к 30 годам лишения свободы и штрафу в размере 118,5 млрд вон. Суд удовлетворил требование прокуратуры лишь частично, сняв несколько обвинений за недоказанностью. Сама обвиняемая при вынесении приговора не присутствовала. У адвокатов Пак Кын Хе есть право в течение недели подать апелляцию в суд высшей инстанции. Решение по этому поводу будет принято после консультаций с обвиняемой.