Samsung Securities по ошибке выплатила дивиденды

Финансовый регулятор приступил к специальной инспекции по делам ошибочной выплаты дивидендов компанией Samsung Securities. Шестого апреля компания должна была выплатить своим сотрудникам наличными по тысяче вон или примерно по 94 цента за каждую акцию. Однако 2.018 человек получили вместо денег по тысяче акций. Таким образом, компания раздала своим сотрудникам 2 млрд 810 млн акций, а должна была выплатить 2 млрд 810 млн вон. По данным Комитета финансового контроля, акции поступили на счета сотрудников вечером пятого апреля. В 9:30 утра следующего дня ошибка была выявлена, а операция заблокирована. На это ушло 37 минут.



Пока компания разбиралась с ситуацией, 16 сотрудников продали 5 млн 10 тыс. акций. В результате стоимость акции Samsung Securities упала почти на 12%. Данные сотрудники отстранены от работы. Инцидент позволил выявить две проблемы. Первая заключается в несовершенстве системы выплаты денежных дивидендов сотрудникам в обход Корейского депозитария ценных бумаг. Вторая проблема касается того факта, что сотрудники смогли продать депонированные, то есть виртуальные акции. Таким образом, действующая система неспособна распознать ошибку, даже если поступает заказ на продажу акций, количество которых в 30 раз превышает количество выпущенных. Комитет финансового контроля намерен тщательно изучить недостатки системы управления акциями всех брокерских компаний и совершенствовать её. Люди, которые нарушили закон, будут строго наказаны.

