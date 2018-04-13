Результаты следствия в отношении Ли Мён Бака

9 апреля бывшему президенту РК Ли Мён Баку предъявлены обвинения по 16 пунктам, включая получение взяток, уклонение от уплаты налогов, злоупотребление полномочиями. Ли Мён Бак подозревается в получении 11 млрд вон (10,5 млн долларов) в виде взятки от Национальной службы разведки РК. Половину этих денег составили затраты группы Samsung на покрытие судебных издержек на процесс в отношении компании-производителя автомобильных запчастей DAS в США. Реальным владельцем этой компании, по мнению прокуратуры, является сам экс-президент. Помимо этого, Ли Мён Бак обвиняется в получении взяток от других крупных компаний, включая Woori Finance Holdings и Daebo group. Его также обвиняют в том, что с 1991 по 2007 год он незаконно присвоил денежные средства компании DAS на сумму 33,9 млрд вон (31 млн 700 тыс. долларов). Эти средства были потрачены на незаконную политическую агитацию и на семью. Что касается злоупотребления полномочиями, то Ли Мён Бак оказал давление на государственный орган, чтобы он помог компании DAS в судебных процессах в США.



Ожидается, что судебное разбирательство по делу экс-президента не будет гладким, так как Ли Мён Бак опровергает большинство обвинений прокуратуры. Он неоднократно заявлял, что не знает о взятках, а компанией DAS владеет его старший брат Ли Сан Ын. Стоит отметить, что оглашённые результаты не являются окончательными. Прокуратура намерена вести расследование до окончания производства в суде первой инстанции. Кроме того, она намерена продолжить следствие против родственников обвиняемого, включая жену, сына и старшего брата экс-президента.