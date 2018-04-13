РК против импорта морепродуктов из Японии

РК подала апелляцию относительно рекомендации Всемирной торговой организации об отмене запрета на ввоз морепродуктов из северо-восточных японских регионов. Об этом сообщили 9 апреля в министерстве промышленности, торговли и энергетики. В ВТО посчитали, что запрет на импорт морепродуктов из Японии нарушает правила организации. В РК с этим не согласны, учитывая важность обеспечения безопасности продуктов питания, а также неясность с ситуацией на АЭС в Японии.



РК ввела запрет на импорт японских морепродуктов в 2011 году после аварии на АЭС «Фукусима-1». В мае 2015 года Япония обратилась с жалобой в ВТО, требуя снять запрет. Японская сторона указывает на необоснованность требования РК о проведении дополнительной проверки безопасности морепродуктов, в том числе в отношении радионуклидов. 22 февраля этого года ВТО объявила, что действия Сеула противоречат Соглашению ВТО по применению санитарных и фитосанитарных мер (SPS). Подчёркивается, что продукция Японии и других стран проверяется одинаково строго. Однако Сеул вводит запрет только на японскую продукцию. При этом РК действует закрыто, не отвечая на запросы Японии, а также не представляя конкретных стандартов и критериев проверки продукции на наличие радионуклидов. Между тем, ВТО признала, что требования РК о проведении дополнительных проверок соответствуют соглашению по применению санитарных и фитосанитарных мер.





