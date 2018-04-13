Президент США надеется на встречу с лидером СК

Президент США Дональд Трамп надеется встретиться с лидером СК Ким Чон Ыном в мае или начале июня. Об этом глава Белого дома сообщил в понедельник журналистам перед заседанием правительства. Он впервые открыто заявил о возможном времени проведения саммита и факте предварительных контактов. Одновременно Трамп выразил надежду на то, что в ходе встречи будет достигнута договорённость о денуклеаризации СК, и что между двумя странами будут установлены отношения, которые отличались бы от тех, что существовали на протяжении многих лет. Он заявил, что отношения с Пхеньяном следовало наладить гораздо раньше, тогда всё было бы намного проще.



Заявление Дональда Трампа можно понимать как признак отсутствия опасений по поводу срыва американо-северококорейского саммита. Между тем, эксперты уделяют особое внимание времени данного выступления. Отчасти это связано с тем, что в этот день официально приступил к работе новый советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. Он поддерживает довольно жёсткую позицию по многим вопросам, в том числе по КНДР. Учитывая, что глава ЦРУ Майкл Помпео назначен на пост госсекретаря США, некоторые эксперты выражают опасения о возможности непредсказуемых изменений в северокорейской политике Вашингтона. В администрации президента РК указали, что в данном вопросе всё идёт хорошо, а Вашингтон и Сеул поддерживают тесный контакт.