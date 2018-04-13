Американо-корейский институт будет закрыт

Американо-корейский институт школы перспективных международных исследований при университете Джонса Хопкинса в Вашингтоне сообщил о своём предстоящем закрытии. Это произойдёт в мае в связи с решением южнокорейского правительства о прекращении финансовой поддержки. Институт создан в 2006 году. Его основал ныне покойный Дон Обердорфер, профессор Университета Джона Хопкинса. Будучи молодым, он участвовал в Корейской войне, затем 38 лет работал журналистом, в том числе 25 лет в газете Washington Post. Сейчас президентом института является бывший глава делегации США на переговорах с СК Роберт Галуччи. Институт управляет интернет-порталом 38 North, специализирующимся на северокорейской проблематике.

По словам Роберта Галуччи, отказ южнокорейского правительства от финансовой поддержки института, которая составляла около 2 млн долларов в год, последовал за его попытками вмешаться в кадровую политику. Как отметил Галуччи, официальный Сеул потребовал заменить директора института Ку Чжэ Хве на другого человека. Руководство института отказалось это сделать, назвав действия южнокорейского правительства «вмешательством в академическую свободу». С другой стороны известно, что Национальное собрание РК отметило серьёзные недостатки в бухгалтерской отчётности и низкую активность исследовательской деятельности. При этом администрация президента РК сообщила, что прекращение работы института – исключительно инициатива Национального собрания, а сообщения о вмешательстве правительства в кадровые вопросы не соответствуют действительности. Несмотря на закрытие института, портал 38 North продолжит работу за счёт частных фондов.

