Ким Чон Ын впервые сообщил о саммитах с РК и США

Выступая 10 апреля на заседании Политбюро ЦК ТПК, северокорейский лидер Ким Чон Ын сообщил о своих предстоящих встречах с южнокорейским и американским лидерами. Об этом достаточно подробно сообщили северокорейские СМИ, в том числе агентство ЦТАК и газета «Нодон синмун». Северокорейское телевидение показало трёхминутный репортаж с заседания, а газета «Нодон синмун» поместила статью с фотографией. В сообщении агентства ЦТАК указывается, что в ходе заседания Ким Чон Ын дал глубокий анализ и оценку ситуации в межкорейских отношениях, а также перспектив диалога между КНДР и США. Лидер страны изложил основные направления внешней политики, сообщило агентство ЦТАК, не раскрывая подробностей. Газета «Нодон синмун» сообщила, что межкорейский саммит состоится 27 апреля в Доме мира в южной части пограничного пункта Пханмунчжом в демилитаризованной зоне.

Северокорейские СМИ впервые указали точную дату и место проведения встречи лидеров двух Корей. Таким образом, Пхеньян подтвердил, что саммит обязательно состоится. После прихода Ким Чон Ына к власти в Пхеньяне в конце 2011 года состоялись всего лишь девять заседаний Политбюро ЦК ТПК. При этом предыдущее заседание проходило более трёх лет назад, в феврале 2015 года. Следовательно, Пхеньян продемонстрировал, насколько важное значение он придаёт вопросам внешней политики в целом и налаживанию отношений с Сеулом и Вашингтоном в частности. Широко осветив последнее заседание в СМИ, северокорейское руководство попыталось продемонстрировать уровень открытости своей страны остальному миру.

