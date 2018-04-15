Учётная ставка Банка Кореи - 1,5%

Банк Кореи сохранил учётную ставку на уровне 1,5%, учитывая внутренние и внешние риски. Ставка остаётся неизменной с ноября прошлого года, когда она была повышена на четверть процента. Её уровень сейчас выше, чем в США. Решение руководства Банка Кореи не стало неожиданностью, поскольку сохранение учётной ставки на прежнем уровне прогнозировали большинство экспертов. Они отмечают низкий уровень инфляции, составивший в первом квартале всего лишь 1,3%. Это самый низкий показатель после третьего квартала 2016 года и ниже прогноза Банка Кореи, который составляет 1,5%. Таким образом, налицо замедление темпов восстановления внутреннего спроса.

Ситуация с занятостью, как говорится, хуже некуда. Число занятых в марте увеличилось на 112 тыс. человек по сравнению с мартом прошлого года. Второй месяц подряд рост занятости не превышает 200 тысяч человек, а безработица - самая высокая за последние 17 лет. Прогнозы на будущее радуют мало. Увеличилось количество факторов, которые могут оказать негативное влияние на отечественную экономику. В первую очередь существует возможность торговой войны между США и Китаем. Американская политика протекционизма также вызывает тревогу. Помимо этого, ожидается ускорение темпов повышения процентной ставки в США. Что касается внутренних факторов, то одним из них является быстрый рост долгового бремени населения. Но есть и положительные факторы, такие как возвращение китайских туристов в РК, выделение дополнительных средств для стимулирования занятости молодёжи и потепление межкорейских отношений.

