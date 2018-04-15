Пак Вон Сун будет избираться мэром Сеула на третий срок

12 апреля действующий мэр Сеула Пак Вон Сун официально объявил о своём участии в местных выборах, которые намечены на 13 июня. Если он победит на выборах, то это будет его третий срок на посту главы столичной администрации. Напомним, что Пак Вон Сун был избран мэром Сеула в качестве независимого кандидата на досрочных выборах 2011 года после объявления об отставке О Сэ Хуна. В 2014 году он снова одержал победу как кандидат от Демократической партии Тобуро. Таким образом, Пак Вон Сун управляет Сеулом уже более шести лет. Кроме него на роль кандидата от Демократической партии Тобуро претендуют Пак Ён Сон и У Сан Хо. Внутрипартийные выборы будут проходить с 18 по 20 апреля. Если никто из кандидатов не наберёт более половины голосов, то состоятся дополнительные выборы, которые пройдут 23-24 апреля.

Пак Вон Сун отличается от соперников, представляя собственное видение развития города. Его программа называется «10 лет революции Сеула». В отличие от него, кандидаты Пак Ён Сон и У Сан Хо намерены лишь напоминать об ошибках в работе мэра. По их мнению, у Пак Вон Суна мало шансов победить на выборах. Между тем, Ан Чхоль Су выдвигает свою кандидатуру от партии Справедливого будущего, а Ким Мун Су, бывший губернатор провинции Кёнгидо – от партии Свободная Корея. Пак Вон Сун поставил перед собой цель набрать более половины голосов уже в первом раунде внутрипартийных выборов. Выборы мэра Сеула являются барометром политических пристрастий населения страны.

