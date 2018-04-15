В июне состоится южнокорейско-российский саммит. Об этом сообщил президент России Владимир Путин, выступая 11 апреля на церемонии вручения верительных грамот послами 17-ти стран, среди которых был посол РК в России У Юн Гын. Российский президент охарактеризовал отношения между Москвой и Сеулом как дружественные, подчеркнув наличие «позитивной динамики торгово-экономических связей». Он напомнил, что в прошлом году объём товарооборота между двумя странами увеличился более чем на 27% – до 19 миллиардов долларов, особо отметив, что корейские инвесторы принимают участие в программах по ускоренному развитию Дальнего Востока России. Коснувшись повестки предстоящего в июне южнокорейско-российского саммита, Владимир Путин отметил, что он планирует обсудить с президентом РК Мун Чжэ Ином вопросы двустороннего сотрудничества и международную проблематику, включая ситуацию на Корейском полуострове.

Политика Владимира Путина, который в марте избран президентом России на четвёртый срок, направлена на то, чтобы укрепить роль Москвы на мировой арене. Являясь страной-участницей шестисторонних переговоров, Россия поддерживает тесные отношения с Китаем в различных областях. Кроме того, у Москвы существуют многолетние партнёрские отношения с Пхеньяном. В этой связи Россия может сыграть важную роль в урегулировании проблем Корейского полуострова. Надеемся, что предстоящий в июне южнокорейско-российский саммит поможет как дальнейшему укреплению двусторонних отношений, так и решению региональных проблем.

